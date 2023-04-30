Fitili ateşledi! Okan Buruk'tan derbi öncesi net mesaj

Beşiktaş deplasmanına konuk olan lider Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Kazanmaya çıktıklarını belirten Okan Buruk, " Kazanmaya geldik, rakibimiz de kazanmak isteyecek. Amacımız bundan önceki maçlarda olduğu gibi kazanmak. Kazanmak için çıkacağız, kazanmak için oynayacağız." dedi.

Süper Lig'in 32'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

"KAZANMAYA GELDİK"

Mücadele öncesi konuşan Buruk, "Çok önemli bir maç. Bir derbi oynayacağız. Bunun günlerdir üzerimizde heyecan var. Güzel bir zemin, güzel bir stadyum, güzel bir ambiyans. Kendi stadımız olsa bile bizim gibi oyunculara sahip takımların isteğini artırır. Rakibin kendi seyircisi önünde baskıyla başlayabileceğini düşünüyoruz. Maç başlangıcı çok önemli. İki takım formda. Beklenen 11'ler sahada. İyi bir futbol insanların beklentisi. Önce buna cevap vereceğiz. Sonra biz de kazanmaya geldik, rakibimiz de kazanmak isteyecek. Amacımız bundan önceki maçlarda olduğu gibi kazanmak. Kazanmak için çıkacağız, kazanmak için oynayacağız. Ümit ettiğimiz, hayal ettiğimiz gibi, kafamızda yaşadığımız gibi umarım oyunumuzu sahaya aktarırız." dedi.

"LİGİN LİDERİYİZ"

Genç teknik adam, sözlerine, "Kenar ortalarında 1 ve 2 Galatasaray ile Beşiktaş. İçeride Cenk Tosun, Aboubakar gibi iki santrforu var. Ana düşüncemiz kendi oyunumuzu oynamak ve rakibin iyi yanlarına önlem almak. Analiz ettik, anlattık, çalıştık. Oyuncularım üstesinden gelmeye çalışacak. İyi bir takımız, ligin lideriyiz. Buraya kazanmak için geldik." ifadelerini kullandı.