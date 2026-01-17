FIS Snowboard Cross European Cup 2026, Erzincan'da başladı

ULUSLARARASI Kayak Federasyonu öncülüğünde düzenlenen FIS Snowboard Cross European Cup 2026, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, tarihinin en prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Erzincan Valiliği himayelerinde, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) öncülüğünde düzenlenen FIS Snowboard Cross European Cup 2026 Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı. 20'den fazla ülkeden 100'ü aşkın sporcunun katılımıyla Erzincan'da yapılan yarışmalar büyük çekişmelere sahne oluyor.

Avrupa'nın dört bir yanından gelen sporcular, kayak merkezindeki yaklaşık 900 metrelik özel hazırlanmış pistte kıyasıya yarışırken, ortaya nefes kesen görüntüler çıktı. Sporcuların pistteki hızı ve teknikleri, yarışlara renk kattı.

GECE YARIŞI YAPILACAK

FIS Snowboard Cross European Cup 2026 kapsamında daha önce dünyanın hiçbir yerinde yapılmamış olan gece yarışı da yapılacak. Dünyada ilk defa bir European Cup Night Races, Erzincan'da yapılmış olacak.