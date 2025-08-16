Fırat Erdil U16 Erkekler Milli Takım Kampı'na Davet Edildi

Fırat Erdil U16 Erkekler Milli Takım Kampı'na Davet Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Karması'nın Analig Hentbol Türkiye Finalleri'nde ikinciliğe ulaşmasını sağlayan antrenör Fırat Erdil, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından U16 Erkekler Milli Takım Kampı'na davet edilerek Aydın'ı gururlandırdı.

Aydın İl Karması'nı Analig Hentbol Türkiye Finalleri'nde ikinciliğe taşıyan antrenör Fırat Erdil, U16 Erkekler Milli Takım Kampı'na davet edilerek Aydın'ı gururlandırdı.

Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Hentbol Türkiye Finalleri'nde Aydın İl Karması ile mücadele ederek turnuvayı ikincilikle tamamlayan takımın antrenörü Fırat Erdil, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından U16 Erkekler Milli Takım Kampı'na davet edildi. Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde görev yapan Erdil, spora sunduğu katkılar ve genç sporcuların yetişmesine sağladığı destekle tanınıyor. Başarılı antrenör, bugüne kadar elde ettiği derecelerle Aydın'ın gurur kaynağı olurken, milli takım kampında görev alarak Türkiye'yi temsil etme onurunu yaşayacak.

Fırat Erdil'i tebrik ederek milli takımdaki görevinde başarılar dileyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Hentbol Türkiye Finalleri'nde Aydın İl Karması ile mücadele eden ve finalleri 2'ncilikle tamamlayan hentbol takımımızın antrenörü Fırat Erdil, Hentbol Federasyonu tarafından U16 Erkekler Milli Takım Kampı kadrosuna davet edildi. İl Müdürlüğümüz olarak spora verdiği emek ve kazandırdığı değerli sporcularla fark oluşturan antrenörümüz Fırat Erdil'i tebrik ediyor, milli takım görevinde üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alaska zirvesine ilk yorum
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt

Mansur Yavaş'tan CHP seçmenini rahatlatan sözler
Putin, Trump'a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti

İşte zirvenin perde arkası! Putin yumuşadı, direttiği tek konu var
Mustafa Destici'den 'Miras' hutbesini eleştirenlere tepki

Diyanet'in "Miras" hutbesine destek veren bir parti lideri var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak yola çıkıyor! Fenerbahçe'de anlaşma tamam

Uçak yola çıkıyor! Fenerbahçe'de anlaşma tamam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.