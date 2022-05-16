Galatasaray'da seçime sayılı günler kala büyük sürpriz! Fırat Develioğlu başkan adaylığından çekildi - Haberler

11 Haziran'da Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçiminde Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile birlikte Fırat Develioğlu da adaylığını açıklamıştı. Develioğlu bugün yaptığı yazılı açıklamada adaylıktan çekildiğini belirtti.

Fırat Develioğlu'nun yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYMAK SURETİYLE ADAYLIĞIMI AÇIKLADIM"

"16 Mayıs 2022 tarihinde Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas 11 Haziran'daki seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştır. Adaylığımı koyduğum ilk günden beri mevcut iki adaydan başkalarının da çıkması konusunda gayrette bulunduğumu beyan ettim. Sıkça rastladığımız şekliyle sürekli ve çözümsüz biçimde sadece eleştiren tarafta bulunmak istemedim. Lafta bırakmayarak kendim de elimi taşın altına koymak suretiyle adaylığımı açıkladım.

"TÜM ADAYLARIN DURSUN ÖZBEK ÇATISI ALTINDA BİRLEŞMESİ GEREKİYOR"

Bu amaçla eski başkanlarımızdan bazıları da dahil olmak üzere camianın sevilen ve özellikli isimlerini kulübümüzü içinde bulunduğu zor durumdan çıkarmaları için aday olmaya ikna etmeye çalıştığımı bildirdim. Aday oldukları takdirde Sn. Adnan Polat, Sn. Ünal Aysal ve Sn. Dursun Özbek'le rekabet etmeyeceğimi ve bu adaylardan herhangi biri etrafında birleşilmesi gerektiğini savundum. Bu kişilerin özendirilmesi ve kulüp başkanlığına ikna edilmesi gerektiği kanaatindeydim. İçinde bulunduğumuz zor ortamda tüm adayların Sn. Dursun Özbek çatısı altında birleşmesinin gerekli olduğunu görüyorum.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

Sn. Hamamcıoğlu ve Sn. Öztürk'ün ortak tek bir listeyle Sn. Özbek çatısı altında seçime girmelerinin gerektiğini düşünüyorum. Bu amaçla da kendilerine bu yönde gerekli sahayı açmak için hiç kimse lehine olmadan sadece adaylıktan çekiliyorum. Bana destek veren başta taraftarımıza, tüm ekibime ve basınımıza kalpten teşekkür ediyorum.

"HER ALANDA GÖREVE HAZIR OLDUĞUMU BEYAN EDİYORUM"

Seçimden sonra da sıradan bir üye olarak adeta bir fahri müfettiş gibi kulübümüzün gidişatını kontrol edeceğimi taahhüt ediyorum. Bu seçimde olmasa da ilk ihtiyaç duyulduğunda, taraftarımızın beni göreve çağırdığı her anda göreve hazır olduğumu beyan ediyorum. Seçim yarışına girdiğimiz diğer iki adayın üstlerine düşen camiamızın birliği misyonuna bu şekilde katkıda bulunmalarını talep ediyorum."

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