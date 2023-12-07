Eski hakem olan spor yorumcusu Fırat Aydınus'un Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili kehaneti tuttu. Aydınus, "Derbinin hakemini şimdiden belirlemişler. Tarihe not düşülsün şu an canlı yayında söylüyorum. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan oldu" demişti. Derbinin hakemi Aydınus'un dediği gibi Karaoğlan oldu.

Eski hakem olan şimdilerde ise yorumculuk yapan Fırat Aydınus'un 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisiyle ilgili hakem kehaneti gerçek oldu.

CANLI YAYINDA İSİM VERMİŞTİ

Aydınus, canlı yayında derbinin hakeminin şimdiden belli olduğunu söylemişti. Aydınus, "Derbinin hakemini şimdiden belirlemişler. Tarihe not düşülsün şu an canlı yayında söylüyorum. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan oldu" demişti.

MAÇIN HAKEMİ KARAOĞLAN

Aydınus'un kehaneti gerçek oldu. Cumartesi günü oynanacak dev maçın hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

YARDIMCILAR SESİGÜZEL VE KÖMÜRCÜOĞLU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY KEHANETİ DE TUTACAK MI?

Aydınus 24 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakeminin de Halil Umut Meler olacağını öne sürmüştü. Beşiktaş-Fenerbahçe kehanetinin tutmasının ardından gözler 24 Aralık'taki maçın hakeminin kim olacağına çevrildi.