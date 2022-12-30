Fırat Aydınus'tan Galatasaray maçının olaylı hakemi için çarpıcı tespit: Tünele girdi

Eski hakem Fırat Aydınus, Sivasspor'un Galatasaray karşısında iptal edilen golünü yorumladı. Aydınus yaptığı açıklamada, "Son ana kadar ne vereceğini bilmeyen Erkan Özdamar gördük. Bu gibi pozisyonlarda hakeme tünele girdi denilir. Hakemlik yapmış kişiler vücut dilini gördüğü an direkt anlayabilir zaten" ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada hakem Erkan Özdamar tarafından verilmeyen golü gündemdeki yerini koruyor. Eski hakem Fırat Aydınus, TV8.5 ekranlarında pozisyonu değerlendirirken, çarpıcı bir yorumda bulundu.

"NE KARAR VERECEĞİNİ BİLEMEDİ"

Fırat Aydınus yaptığı açıklamada, "Son ana kadar ne vereceğini bilmeyen Erkan Özdamar gördük. Bu gibi pozisyonlarda hakeme tünele girdi denilir." ifadelerini kullandı.

"ORADAN BAKTI, BURADAN BAKTI"

Hakemlik yapmış kişiler vücut dilini gördüğü an direkt anlayabilir zaten. Erkan Özdamar'ın vücut dilinin yansıması direkt bu şekildeydi. VAR'da zaten uzun süre izledi. Oradan baktı, buradan baktı. Hala emin değil." dedi.