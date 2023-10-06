Fırat Arslan, WBA Dünya Şampiyonluğu Altın Kemer Karşılaşmasıyla Ringlere Veda Ediyor

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Erzurum'da yaptığı antrenmanlarla WBA dünya şampiyonluğu altın kemer karşılaşmasıyla ringlere veda edecek.

Dünya şampiyonu profesyonel boksör Fırat Arslan, WBA dünya şampiyonluğu altın kemer karşılaşmasıyla ringlere veda etmek için son kez eldiven giymeye hazırlanıyor. 21 Ekim Cumartesi gecesi Almanya'nın Göppingen kentinde bulunan EWS Arena'da Avrupa şampiyonu Bosna Hersekli boksör Edin Puhalo'ya karşı jübile maçında ringe çıkacak.

"Erzurum her anlamda güzel bir şehir"

Yaklaşık iki ay boyunca antrenmanlarını Palandöken Dağı'nda ve Erzurum şehir merkezinde devam ettiren Fırat Arslan, "Önceki menajerim Avusturya'nın dağlarında hazırlıklarımızı yaptırırken, eşim Dilek Arslan ile birlikte ülkemizde de benzeri imkanların olduğunu fark ettik. Bunun içinde yüksek rakıma ve müthiş tesislere sahip olan Erzurum'u seçtik. Çok iyi de etmişiz. Buranın insanı, doğası ve havası çok güzel. Beni bağırlarına bastılar. Erzurum'a gelerek 8 haftalık bir süre burada antrenmanları sürdürmeye karar verdik. 7 haftadır Erzurum'da yoğun bir şekilde antrenman yapıyoruz. İnşallah ülkemizin ay-yıldızlı bayrağını en iyi şekilde temsi edeceğim. Dua bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Ay-yıldızlı bayrağı zirveye taşıyacağım"

Fırat Aslan, kendisinden 18 yaş küçük olan Puhalo'nun, navakt canavarı olarak ringlere nam saldığını ve bugüne kadar çıktığı 24 maçın 23'ünü kazanırken, bunlardan 22'sini de nakavtla sonlandırdığını belirterek, "Şu an için dünya sıralamasında beşinciliğini koruyan Puhalo benden daha genç. Ben dünya sıralamasında 4. numarada bulunuyorum. Hedefim bu yılın sonunda dünya şampiyonluk maçı yaparak yeniden dünyanın zirvesine Türk bayrağını dikmek olacak. Eğer bu şampiyonluğu kazanırsam dünyada gelmiş geçmiş en yaşlı sporcu unvanı bende olacak. Allah'a sığınarak en iyi maçımı ortaya koyarak ringlere veda etmek istiyorum" dedi.

Cebrail Gençoğlu: "Onu Erzurum'da misafir etmek çok kıymetli"

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan ve kick boksta Avrupa ile dünya şampiyonluğu bulunan Cebrail Gençoğlu da, Fırat Aslan gibi dev bir ismin Erzurum'da hazırlık yapmasının tarifsiz bir duygu olduğunu ifade ederek, "Böyle bir efsane isimle bir arada olmak, ona destek olmaya çalışmak herkese nasip olmaz. İnşallah son maçında da başarılı olur. Hepimize örnek olacak bir insan ve sporcu. Hep birlikte bu değerlere sahip çıkmamız gerekir" diye konuştu. - ERZURUM