Fırat Arslan, ringlere veda etmeye hazırlanıyor

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, WBA dünya şampiyonluğu altın kemer karşılaşmasıyla ringlere veda etmeye hazırlanıyor.

Almanya'nın Göppingen kentindeki EWS Arena'da 21 Ekim Cumartesi gecesi ringe çıkacak olan Fırat Arslan, antrenmanlarının sonuna geldi. Hazırlıklarına Erzurum Palandöken dağının zirvelerinde başlayan sporcu, ardından Almanya'ya dönerek kendisine ait antrenman salonunda çalışmalarına devam etti. Bugüne kadar 67 profesyonel boks maçına çıkmış olan Arslan, karşılaşmaya hazır olduğunu belirterek, "Bosnalı rakibim başarılı bir sporcu ve bu maçı almak için elinden geleni yapacaktır. Biz de ekip olarak buna karşı tedbirlerimizi aldık" dedi.

Galanın hazırlıklarını sürdüren sporcunun eşi Dilek Arslan, oldukça yoğun bir tempoda hazırlıkların devam ettiğini vurgulayarak, "İzleyicilerimize keyifli bir boks galası seyrettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Eşim ringde dövüşürken çok heyecanlanıyorum, bu kez rakip de çok güçlü. Bakalım buna kalbim nasıl dayanacak" diyerek duygularını ifade etti.

Sporcunun menajeri Deniz Gemici Serrano, rakibin tam bir nakavt canavarı olduğunu dile getirerek, "Bugüne kadar çıkmış olduğu 23 maçın 22'sini nakavtla sonlandırmış olan bir adamla ringe çıkmak gerçekten yürek ister. Fakat federasyon bu rakibi Fırat Arslan'a teklif ettiğinde hiç düşünmeden 'evet' dedi. Çekişmeli bir müsabaka olacağından eminim. Tüm gurbetçileri ellerinde Türk bayraklarıyla 21 Ekim Cumartesi gecesi salonumuza gelerek Fırat Arslan'ı desteklemeye bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Basın danışmanı Vedat Alyaz da boks galasına medyanın ve vatandaşların ilgi gösterdiğini belirterek, "Alman basını oldukça yoğun bir şekilde karşılaşmamızla ilgileniyor. Türk medyası da aynı durumda. Çok sayıda basın mensubu dostum arayarak galaya katılmak için akreditasyon istiyor. Bunun için de hepsine teşekkür ediyoruz. Fırat Arslan'ın moral ve motivasyonu oldukça yerinde, bu karşılaşmayı alacağına olan inancımız tamdır" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL