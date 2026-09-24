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Finlandiya, İtalya'yı 3-2 eleyerek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale çıktı

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CEV 2026 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya ve Finlandiya yarı finale yükseldi. Slovenya, Belçika'yı 3-1 yenerken Finlandiya son dünya şampiyonu İtalya'yı 3-2 mağlup etti; yarı finalde Slovenya Polonya ile, Finlandiya Fransa ile karşılaşacak.

CEV 2026 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya ve Finlandiya yarı finale yükseldi.

İtalya'nın Torino kentinde oynanan müsabakalarla birlikte yarı finalistler belli oldu.

Dünya sıralamasının 6. basamağındaki Slovenya, Belçika'yı 3-1 (25-22, 25-22, 20-25, 25-13) yenerek adını yarı finale yazdırdı. Slovenya, yarı finalde dünya 1 numarası Polonya ile karşılaşacak.

Günün diğer maçında Finlandiya, son dünya şampiyonu İtalya'yı 3-2 mağlup ederek yarı finale çıktı ve Fransa'nın rakibi oldu.

Yarı final müsabakaları, 25 Eylül Cuma günü İtalya'nın Milano kentinde oynanacak. Üçüncülük ve final karşılaşmaları 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Kaynak: AA
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