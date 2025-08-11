Finlandiya'da 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye'nin milli atletleri Kıyasettin Kara ve Emre Çolak, Tampere'de yapılan 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazandı. Kara, 3000 metre finalinde Türkiye rekoru kırarak altın madalyayı elde etti.

Finlandiya'nın Tampere şehrinde yapılan 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Atletizm Birliği tarafından düzenlenen organizasyonun son gününde Türk sporcular Kıyasettin Kara altın, Emre Çolak gümüş madalya kazandı.

Milli atlet Kıyasettin Kara, 3000 metre finalinde 8: 43.55 ile Türkiye rekoru da kırarak altın madalya elde etti.

Aynı yarışta mücadele eden milli atlet Hasan Can Akdemir 8'inci, Azat Özkan ise 13'üncü oldu.

Emre Çolak Avrupa ikincisi

Milli atlet Emre Çolak ise üç adım atlama finalinde 15.75 metre ile üçüncü sırayı aldı. İkinci dereceyi yapan Fransız sporcunun diskalifiye edilmesiyle Emre Çolak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
