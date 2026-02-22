Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Finlandiya, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda buz hokeyi erkekler kategorisinde Slovakya'yı 6-1 yenerek bronz madalya elde etti.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın buz hokeyi erkekler kategorisinde Slovakya'yı 6-1 yenen Finlandiya, bronz madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 15. gününde buz hokeyi erkekler üçüncülük maçı, Milano Santagiulia Arena'da oynandı.

Slovakya ile karşılaşan Finlandiya, Sebastian Aho, Erik Haula (2), Roope Hintz, Kaapo Kakko ve Joel Armia'nın golleriyle 6-1 galip geldi. Slovakya'nın golünü Tomas Tatar kaydetti.

Finlandiya, bu kategoride 8. olimpiyat madalyasını kazandı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
500

