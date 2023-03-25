Finansal kuralları çiğnemenin bedeli ağır oldu! Premier Lig yönetimi, Everton'ı disipline sevk etti

Premier Lig yönetimi, Everton Kulübü'nü finansal kurallara uymadığı gerekçesiyle bağımsız komisyona sevk etti. Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Everton'ın, "Premier Lig'in Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kurallarına uymadığı iddiasıyla bağımsız bir komisyona sevk edildiği belirtildi.

İngiltere Premier Lig yönetimi, Everton Kulübü'nü finansal kurallara uymadığı gerekçesiyle bağımsız komisyona sevk edildiğini açıkladı.

BAĞIMSIZ KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Everton'ın, "Premier Lig'in Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kurallarına uymadığı iddiasıyla bağımsız bir komisyona sevk edildiği belirtildi.

BURNLEY VE LEEDS UNİTED TALEP ETTİ

İhlalin, kulübün geçen sezonki mali tablosu nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi. Burnley ve Leeds United, geçen sezon düşme hattındaki rakipleri Everton'ın son üç yılda 371,8 milyon sterlin zarar açıkladıktan sonra finansal kuralları çiğneyip çiğnemediğinin araştırılmasını talep etmişti.

PUAN SİLME CEZASI GELEBİLİR

Premier Lig kuralları gereği, kulüplerin üç yılda en fazla 105 milyon sterlin zarar etmesine izin veriliyor. Kuralları ihlal eden kulüpler, para veya puan silme cezasına çarptırılabiliyor.