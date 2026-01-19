Finali kaybeden En-Nesyri hüngür hüngür ağladı

Afrika Uluslar Kupası finalini kaybeden Fas'ta Youssef En-Nesyri, maçın bitiş düdüğüyle birlikte uzun süre gözyaşlarını tutamadı. Fenerbahçeli golcünün o anları final gecesinin en çok konuşulan kareleri arasına girdi.

FİNALDE HÜZÜN: EN-NESYRİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'e karşı şampiyonluğu kaçıran Fas'ta Youssef En-Nesyri, karşılaşma sonrası duygusal anlar yaşadı. Son düdüğün ardından saha içinde bir süre kaldığı belirtilen En-Nesyri'nin, gözyaşlarını uzun süre durduramadığı ifade edildi.

KAYBEDEN TARAFTA KALDI

Fas formasıyla finalde yer alan En-Nesyri, kupayı kaybeden tarafta kaldı. Maç sonunda yaşadığı üzüntü, tribünler ve ekran başındaki futbolseverlerin de dikkatini çekti.