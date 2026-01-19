Haberler

Finali kaybeden En-Nesyri hüngür hüngür ağladı

Finali kaybeden En-Nesyri hüngür hüngür ağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Uluslar Kupası finalini kaybeden Fas'ta Youssef En-Nesyri, bitiş düdüğü sonrası uzun süre ağladı ve final gecesinin en dikkat çeken görüntülerinden birine imza attı.

Afrika Uluslar Kupası finalini kaybeden Fas'ta Youssef En-Nesyri, maçın bitiş düdüğüyle birlikte uzun süre gözyaşlarını tutamadı. Fenerbahçeli golcünün o anları final gecesinin en çok konuşulan kareleri arasına girdi.

FİNALDE HÜZÜN: EN-NESYRİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'e karşı şampiyonluğu kaçıran Fas'ta Youssef En-Nesyri, karşılaşma sonrası duygusal anlar yaşadı. Son düdüğün ardından saha içinde bir süre kaldığı belirtilen En-Nesyri'nin, gözyaşlarını uzun süre durduramadığı ifade edildi.

KAYBEDEN TARAFTA KALDI

Fas formasıyla finalde yer alan En-Nesyri, kupayı kaybeden tarafta kaldı. Maç sonunda yaşadığı üzüntü, tribünler ve ekran başındaki futbolseverlerin de dikkatini çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma

Kan donduran iddia! Ateşkes sonrası hemen düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü
Noa Lang teklifi kabul etti! Galatasaray ilk transferini gerçekleştiriyor

Galatasaray ilk bombayı patlattı
SDG elebaşı Abdi, kaybettiğinin farkında değil: Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız

SDG elebaşı kaybettiğinin farkında değil: Özel statümüzü koruyacağız
Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti

''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü
Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda çatışmaları bitirecek adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı