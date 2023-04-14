Finale kalan takımımıza büyük ayıp! Türk bayrağını engelleyen yetkililere sporcularımızdan tarihi ayar

Kadınlar voleybolunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Eczacıbaşı ile VakıfBank'ın ardından bir güzel haber de basketboldan geldi. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final'in ikinci yarı final karşılaşmasında ev sahibi ZVVZ USK Praha'yı 78-58 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu. Ancak maç sonu yetkililerin yaptığı rezillikler temsilcimizin kutmalasını baltaladı.

TÜRK BAYRAĞINA ENGEL

FIBA yetkilileri, karşılaşma sonunda Türk bayrağıyla kutlama yapmak isteyen Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncularına engel oldu. Yetkililerle gerilim yaşayan sporcularımız ise hak ettikleri cevabı verdi.

FORMADAKİ BAYRAĞI ÖPTÜLER

Bayraklı sevinci engellenen sporcularımız ise formalarındaki Türk amblemini yüzlerine karşı gösterip öptü. Tahriklere kapılmayan oyuncularımız, kutlamalara kaldığı yerden devam etti.