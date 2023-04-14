Finale kalan takımımıza büyük ayıp! Türk bayrağını engelleyen yetkililere sporcularımızdan tarihi ayar
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FIBA yetkilileri, USK Prag'ı yenerek EuroLeague'de finale kalan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın Türk bayrağıyla galibiyet kutlama yapmasına izin vermedi. Basketbolcular ise formadaki Türk bayrağını öperek yetkililere cevap verdi.
Kadınlar voleybolunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Eczacıbaşı ile VakıfBank'ın ardından bir güzel haber de basketboldan geldi. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final'in ikinci yarı final karşılaşmasında ev sahibi ZVVZ USK Praha'yı 78-58 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu. Ancak maç sonu yetkililerin yaptığı rezillikler temsilcimizin kutmalasını baltaladı.
TÜRK BAYRAĞINA ENGEL
FIBA yetkilileri, karşılaşma sonunda Türk bayrağıyla kutlama yapmak isteyen Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncularına engel oldu. Yetkililerle gerilim yaşayan sporcularımız ise hak ettikleri cevabı verdi.
FORMADAKİ BAYRAĞI ÖPTÜLER
Bayraklı sevinci engellenen sporcularımız ise formalarındaki Türk amblemini yüzlerine karşı gösterip öptü. Tahriklere kapılmayan oyuncularımız, kutlamalara kaldığı yerden devam etti.