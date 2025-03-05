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Finalde hayata geçirilecek: Dünya Kupası tarihinde bir ilk

Finalde hayata geçirilecek: Dünya Kupası tarihinde bir ilk
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nın finalinde devre arası şovu yapılacağını duyurdu. Bu gösteri, Dünya Kupası tarihinde bir ilk olacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nın finalinde yapılacak sürprizi duyurdu.

DEVRE ARASINDA ŞOV YAPILACAK

Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New Jersey'de yapılacak FIFA Dünya Kupası finalinde ilk kez bir devre arası şovunu teyit edebilirim. Bu, FIFA Dünya Kupası için tarihi bir an ve dünyanın en büyük spor etkinliğine yakışır bir gösteri olacak" ifadelerini kullandı.

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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