Final oynayabilirdik! Millilerimiz son anda yıkıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Kupası'ndaki ilk maçında ev sahibi İtalya'ya uzatmada 90-89 mağlup oldu. Maçın normal süresi 75-75 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümü 90-89 İtalya'nın üstünlüğüyle sona erdi. Milli takımda Ömer Faruk Yurtseven 23, Furkan Korkmaz 16 sayıyla oynadı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Kupası'ndaki ilk maçında ev sahibi İtalya'ya uzatmada 90-89 yenildi.

UZATMALARDA KAYBETTİK

İstanbul'da 12-20 Ağustos'ta düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, hazırlıklar kapsamında İtalya'da düzenlenen 4 takımın katıldığı Trentino Kupası'nda İtalya ile karşılaştı. Trentino kentindeki BLM Group Arena'da yapılan maçın normal süresi 75-75 eşitlikle tamamlandı. Müsabakanın uzatma bölümü 90-89 İtalya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

FİNALİN ADI İTALYA-ÇİN

Türkiye, yarın TSİ 19.00'da Yeşil Burun Adaları ile üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Turnuvanın finalinde İtalya ile Çin mücadele edecek.