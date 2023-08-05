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Final oynayabilirdik! Millilerimiz son anda yıkıldı

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Kupası'ndaki ilk maçında ev sahibi İtalya'ya uzatmada 90-89 mağlup oldu. Maçın normal süresi 75-75 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümü 90-89 İtalya'nın üstünlüğüyle sona erdi. Milli takımda Ömer Faruk Yurtseven 23, Furkan Korkmaz 16 sayıyla oynadı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Kupası'ndaki ilk maçında ev sahibi İtalya'ya uzatmada 90-89 yenildi.

UZATMALARDA KAYBETTİK

İstanbul'da 12-20 Ağustos'ta düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, hazırlıklar kapsamında İtalya'da düzenlenen 4 takımın katıldığı Trentino Kupası'nda İtalya ile karşılaştı. Trentino kentindeki BLM Group Arena'da yapılan maçın normal süresi 75-75 eşitlikle tamamlandı. Müsabakanın uzatma bölümü 90-89 İtalya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Final oynayabilirdik! Millilerimiz son anda yıkıldı

FİNALİN ADI İTALYA-ÇİN

Türkiye, yarın TSİ 19.00'da Yeşil Burun Adaları ile üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Turnuvanın finalinde İtalya ile Çin mücadele edecek.

Final oynayabilirdik! Millilerimiz son anda yıkıldı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı basketbol Spor Haberler

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