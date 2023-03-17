Final görebilirdik! UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
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Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in havlu attığı Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Sivasspor'un elendiği Fiorentina, Lech Poznan'la eşleşirken Başakşehir'i turnuvanın dışına iten Gent ise West Ham'ı çekti. Trabzonspor'un play-off'ta elendiği Basel ise Nice'le karşılaşacak.
Uefa Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi ile belirlendi.
Temsilcilerimiz Sivasspor ve Başakşehir, turnuvaya Son 16 Turu'nda veda etti. Son 8 ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 13 Nisan Perşembe günü oynanırken ikinci maçlar ise 20 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Yarı final müsabakaları ise 11 Mayıs Perşembe, rövanşları ise 18 Mayıs'ta yapılacak.
2022/23 Avrupa Konferans Ligi finali 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.
Çeyrek Final:
- Lech Poznan-Fiorentina
- Gent-West Ham
- AZ Alkmaar-Anderlecht
- Nice-Basel
Yarı Final:
- Lech Poznan-Fiorentina / Basel-Nica
- Gent-West Ham United / Anderlecht-AZ Alkmaar