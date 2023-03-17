Final görebilirdik! UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in havlu attığı Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Sivasspor'un elendiği Fiorentina, Lech Poznan'la eşleşirken Başakşehir'i turnuvanın dışına iten Gent ise West Ham'ı çekti. Trabzonspor'un play-off'ta elendiği Basel ise Nice'le karşılaşacak.