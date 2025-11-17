Haberler

Filistinli sporcular Fahima ile Ahmed, yaşam mücadelelerini AA'ya anlattı

Filistinli wushu sporcuları Fahima Abed ve Ahmed Askar, savaşın spor yapmayı imkansız hale getirdiğini belirterek, 6. İslami Dayanışma Oyunları'na Filistin halkının sesini duyurmak için katıldıklarını ifade ettiler.

Ahmed Askar ve Fahima Abed, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Boulevard SEF Arena'da gerçekleştirdikleri wushu müsabakalarından sonra AA muhabirine savaşın gölgesinde yaşamın zorluklarını anlattılar.

Kadınlar sanda 56 kiloda mücadele eden Fahima Abed, "Filistinli bir kadın sporcu olarak büyük zorluklar içinde bu oyunlara katılıyorum. Gazze savaşıyla birlikte spor alanlarımız yok oldu. Spor yapmak, antrenman yapmak çok zorlaştı. Savaş sırasında ne zaman ne yaşanacağını bilemiyorsun." diye konuştu.

Riyad'daki oyunlarda Filistin adına yer almanın önemine değinen Fahima, "Amacımız sadece yarışmak ya da derece almak değil, Filistin halkının mesajını dünyaya iletmek. Burada tüm Filistinli ve Gazzeli sporcuları temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Filistin'e desteğine de dikkati çeken genç sporcu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Filistin davasındaki rolünü asla unutmadık. Türkiye her zaman Filistin davasının, Filistin halkının yanında oldu. Savaşın başladığı ilk günden itibaren de tüm alanlarda bizim yanımızda oldu. Bu destek bizim için büyük bir umut kaynağı."

Ahmed Askar: "900 sporcumuzu kaybettik"

Erkekler sanda 70 kiloda yarışan Filistinli sporcu Ahmed Askar da savaşın sadece spor hayatlarını değil, yaşam hakkını bile ellerinden aldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İlk kez uluslararası sporcularla böyle büyük bir organizasyonda yer alıyorum. Savaş yüzünden çok ciddi zorluklar yaşadık. Burada sadece kendimi, şehrimi ve köyümü değil ülkem Filistin'i temsil ediyorum. Filistinli sporcular olarak diğer sporculardan çok farklı koşullarda çalışıyor, yetişiyoruz. Biz çok zor şartlarda kendimizi geliştiriyoruz. Bu şampiyonaya katılmak bile bizim için zorlu bir yolculuk ve büyük bir başarıdır."

Gazze'deki savaşın yüzlerce sporcunun şehit olduğunu hatırlatan Ahmed, "Gazze savaşında yaklaşık 900 sporcumuzu kaybettik. Burada şehit olan arkadaşlarımızın sesi olmaya çalışıyoruz. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın sesini dünyaya duyurmayı hedefliyoruz." dedi.

Filistin'e destek olan herkese teşekkür eden wushu sporcusu Ahmed, "Türkiye birçok alanda Filistin'i destekliyor, her zaman Filistin ve Filistinlilerin yanında oldu ve olmaya da devam ediyor. Geçirdiğimiz çok zor günlerde Türkiye'yi her zaman yanımızda bulduk. Türkiye'ye çok teşekkür ederiz." şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
