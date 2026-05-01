Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub'dan "Acı çekiyoruz" çıkışı

FIFA Başkanı Infantino'nun İsrail temsilcisiyle tokalaşması talebini geri çevirerek kürsüden ayrılan Rajoub: "İsrail işgali, boğma, kısıtlama, öldürme ve tutuklamalar yüzünden tüm spor faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldık"

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun İsrail Futbol Federasyonu Başkan Vekili Basim Sheikh Suliman ile tokalaşması talebini reddetti.

Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen FIFA'nın yıllık toplantısında, Başkan Infantino, konuşmalarını yapan iki ülke temsilcisini kürsüye yeniden davet etti.

Jibril Rajoub ve Basim Sheikh Suliman'ın tokalaşmasını isteyen Infantino'nun yaklaşık 2 dakika ikna etmeye çalıştığı Rajoub, "Acı çekiyoruz" diyerek kürsüden ayrıldı.

Kürsüye çıkan Infantino, "FIFA üyesi olan, aynı haklara, ödevlere ve yükümlülüklere sahip İsrail ve Filistinli iki temsilciye teşekkür etmeme izin verin. Çocuklara umut vermek için birlikte çalışalım. 211 ülkeyi, dünyanın tüm çocuklarını katılmaya davet edeceğimiz güzel bir 15 yaş altı turnuvamız yaklaşıyor, bunu onun için yapalım. Birlikte çalışalım, size söz veriyorum, tüm salonun desteğine sahipsiniz." ifadelerini kullandı.

Rajoub salondaki yerine geçtiğinde çevresindekiler tarafından bir kez daha alkışlandı.

"Soykırımı ve etnik temizliği aklamaya çalışıyor"

Toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jibril Rajoub, "İsrail adına konuşan adam, acılara, neler olup bittiğine dikkat bile etmedi. İsrail hükümetinin çirkin yüzünü, soykırımı ve etnik temizliği aklamaya çalışıyor. İsrail işgali, boğma, kısıtlama, öldürme ve tutuklamalar yüzünden tüm spor faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

FIFA'ya çağrıda bulunan Rajoub, "Lütfen işgal altındaki topraklarda resmi lig düzenlemeyi ve burayı fonlamayı durdurun. Uluslararası hukuka göre buralar Filistin toprağıydı. İsrail buralardaki dokuz yerleşim yerinde kulüp ve lig organize ediyor. Bu FIFA standartlarına aykırıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
