Filistin'deki soykırımda öldürülen sporcuların sayısı 1000'i geçti

Güncelleme:
Filistin Futbol Federasyonu, 7 Ekim'den bu yana süren saldırılar sonucu 1007 sporcunun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hayatını kaybeden sporculardan 565'i futbol, 317'si olimpik branşlarda yer aldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda Filistin'de 1000'den fazla sporcu hayatını kaybetti.

Filistin Futbol Federasyonu (PFA) tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail saldırılarında 45'i kadın toplam 1007 sporcu yaşamını yitirdi.

Saldırılarda hayatını kaybeden sporculardan 565'i futbol, 317'si olimpik branşlarda mücadele ederken, Filistin İzci ve Rehberlik Birliği de 125 sporcusunu kaybetti.

Filistin'de yetişmiş sporcu kadrosunun büyük oranda yok edilmesinin yanı sıra tesisler de hasar gördü.

Spor altyapısının yerle bir edildiği Filistin'de, 265 spor tesisinden 184'ü tamamen yıkıldı. 81 tesis ise kısmen zarara uğradı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
