Filipe Luis, 5. Kupasını Kazandı

Brezilyalı teknik direktör Filipe Luis, Flamengo ile 2024 yılı haziranında başladığı kariyerinde Copa Libertadores dahil 5. kupasını kazandı. Flamengo, Palmeiras'ı 1-0 yenerek 4. kez şampiyon oldu.

Brezilyalı Teknik Direktör Filipe Luis, 2024 yılı haziran ayında başladığı teknik adamlık kariyerinde Copa Libertadores ile birlikte 5. kupasını kazandı.

Kulüpler bazında Güney Amerika kıtasının en üst düzey turnuvası olan Copa Libertadores finalinde Flamengo, Palmeiras'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu ve kupayı 4. kez müzesine götürdü. Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis ise kariyerindeki 5. kupa sevincini yaşadı. Luis, Flamengo U20 ile başladığı teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını burada U20 Kıtalararası Kupası şampiyonluğuyla elde etti. Daha sonra Flamengo A Takımı'nın başına geçen Brezilyalı çalıştırıcı sırasıyla Brezilya Kupası, Brezilya Süper Kupası, Campeonato Carioca Kupası ve son olarak da Copa Libertadores'i kazandı.

40 yaşındaki teknik direktör, kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı 84 maçta, 54 galibiyet, 21 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 2.18 puan ortalaması yakaladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı


