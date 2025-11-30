Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti
Brezilyalı Teknik Direktör Filipe Luis, 2024 yılı haziran ayında başladığı teknik adamlık kariyerinde Copa Libertadores ile birlikte 5. kupasını kazandı.
- Filipe Luis, teknik direktörlük kariyerinde 5. kupasını kazandı.
- Filipe Luis, Flamengo A Takımı'nın başına geçtikten sonra Brezilya Kupası, Brezilya Süper Kupası, Campeonato Carioca Kupası ve Copa Libertadores'i kazandı.
- Filipe Luis, Flamengo'nun başında çıktığı 84 maçta 54 galibiyet, 21 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.
Kulüpler bazında Güney Amerika kıtasının en üst düzey turnuvası olan Copa Libertadores finalinde Flamengo, Palmeiras'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu ve kupayı 4. kez müzesine götürdü.
1.5 YILDA BEŞİNCİ KUPASINI KAZANDI
Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis ise kariyerindeki 5. kupa sevincini yaşadı. Luis, Flamengo U20 ile başladığı teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını burada U20 Kıtalararası Kupası şampiyonluğuyla elde etti. Daha sonra Flamengo A Takımı'nın başına geçen Brezilyalı çalıştırıcı sırasıyla Brezilya Kupası, Brezilya Süper Kupası, Campeonato Carioca Kupası ve son olarak da Copa Libertadores'i kazandı.
84 MAÇTA 54 GALİBİYET ALDI
40 yaşındaki teknik direktör, kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı 84 maçta, 54 galibiyet, 21 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 2.18 puan ortalaması yakaladı.