Haberler

Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilyalı Teknik Direktör Filipe Luis, 2024 yılı haziran ayında başladığı teknik adamlık kariyerinde Copa Libertadores ile birlikte 5. kupasını kazandı.

  • Filipe Luis, teknik direktörlük kariyerinde 5. kupasını kazandı.
  • Filipe Luis, Flamengo A Takımı'nın başına geçtikten sonra Brezilya Kupası, Brezilya Süper Kupası, Campeonato Carioca Kupası ve Copa Libertadores'i kazandı.
  • Filipe Luis, Flamengo'nun başında çıktığı 84 maçta 54 galibiyet, 21 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Kulüpler bazında Güney Amerika kıtasının en üst düzey turnuvası olan Copa Libertadores finalinde Flamengo, Palmeiras'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu ve kupayı 4. kez müzesine götürdü.

1.5 YILDA BEŞİNCİ KUPASINI KAZANDI

Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis ise kariyerindeki 5. kupa sevincini yaşadı. Luis, Flamengo U20 ile başladığı teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını burada U20 Kıtalararası Kupası şampiyonluğuyla elde etti. Daha sonra Flamengo A Takımı'nın başına geçen Brezilyalı çalıştırıcı sırasıyla Brezilya Kupası, Brezilya Süper Kupası, Campeonato Carioca Kupası ve son olarak da Copa Libertadores'i kazandı.

Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde 5. kupasını kazandı

84 MAÇTA 54 GALİBİYET ALDI

40 yaşındaki teknik direktör, kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı 84 maçta, 54 galibiyet, 21 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 2.18 puan ortalaması yakaladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Atlattığı badireler saymakla bitmiyor, gören 'Hala ölmedin mi sen' diyor

Atlattığı badireler say say bitmiyor, gören "Hala ölmedin mi" diyor
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız

Tüm ülke onu konuşuyor
Sahnede duygusal anlar! Bilal Erdoğan babasıyla önce tokalaştı sonra...

Sahnede duygusal anlar! Babasıyla önce tokalaştı sonra...
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! 3 gence mezar olan araç baraja böyle uçtu
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.