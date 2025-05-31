Filip Kostic'ten geleceği için açıklama

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Serie A ekibi Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic, ligin son maçı olan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kostic, geleceğine dair de konuştu.

''ŞAMPİYONLUK İÇİN GELMİŞTİM''

Sezonu değerlendiren Filip Kostic, hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek "Sezon sona erdi. Netice itibariyle bakarsak, gerçekten üzgünüz. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için gelmiştim. Bu camianın, takımın bir parçası olduğum için mutlu hissediyorum kendimi. Fenerbahçe taraftarını görmek ve birlikte oynamak benim için harika hisler barındırdı. Onları da anlıyorum. Bizlerde de hayal kırıklığı var. Kaçan şampiyonluk nedeniyle" dedi.

''FENERBAHÇE İÇİN EN İYİSİNİ DİLERİM''

"Umarım Fenerbahçe gelecek yıl şampiyon olur. Bunu hak ediyor. Fenerbahçe için en iyisini dilerim ve isterim." diyen Kostic, yayıncı kuruluş muhabirinin "Bu veda açıklaması mı?" sorusunu da yanıtlayarak ''Şu anda zor karar vermesi bu anlamda. Şu anda bunun kararını veremem. Juventus'a dönüp iki hafta içinde Dünya Kupası'nda oynayacağım. Bu kulübün parçası olduğum için kendimi iyi ve mutlu hissettim. Umarım Fenerbahçe taraftarlarını mutlu olurken görebilirim.'' sözlerini sarf etti.