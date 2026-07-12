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Filenin Sultanları, Tayland'ı mağlup etti

Filenin Sultanları, Tayland'ı mağlup etti
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2026 Voleybol Milletler Ligi üçüncü haftasında Tayland'ı 3-1 mağlup eden Türkiye, grup etabını 9 galibiyet ve 25 puanla dördüncü sırada tamamlayarak finallere katılmaya hak kazandı.

SALON: Asue Arena

HAKEMLER: İsmail İbrahim Alblooshi (BAE), Joo-Hee Kang (Kore)

TAYLAND: Pornpun, Sasipaporn, Thatdao, Pimpichaya, Ajcharaporn, Kaewkalaya, Piyanut (L) (Warisara, Kalyarat, Natthanicha, Serah)

TÜRKİYE: Yaprak, Zehra, Vargas, Saliha, Sinead-Jack, Elif, Gizem (L) (Cansu, İlkin, Defne)

SETLER: 27-25, 21-25, 19-25, 22-25

SÜRE: 112 dakika

Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasının dördüncü ve son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti.

Voleybol Milletler Ligi'nde grup etabında dokuz galibiyet ve 25 puana ulaşan Filenin Sultanları, grup etabını dördüncü sırada tamamladı. Millilerimiz 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Makau şehrinde gerçekleşecek Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde sahaya çıkacak. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi, grup etabını beşinci sırada tamamlayan takım olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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