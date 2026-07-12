Filenin Sultanları, Tayland'ı mağlup etti
2026 Voleybol Milletler Ligi üçüncü haftasında Tayland'ı 3-1 mağlup eden Türkiye, grup etabını 9 galibiyet ve 25 puanla dördüncü sırada tamamlayarak finallere katılmaya hak kazandı.
SALON: Asue Arena
HAKEMLER: İsmail İbrahim Alblooshi (BAE), Joo-Hee Kang (Kore)
TAYLAND: Pornpun, Sasipaporn, Thatdao, Pimpichaya, Ajcharaporn, Kaewkalaya, Piyanut (L) (Warisara, Kalyarat, Natthanicha, Serah)
TÜRKİYE: Yaprak, Zehra, Vargas, Saliha, Sinead-Jack, Elif, Gizem (L) (Cansu, İlkin, Defne)
SETLER: 27-25, 21-25, 19-25, 22-25
SÜRE: 112 dakika
Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasının dördüncü ve son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti.
Voleybol Milletler Ligi'nde grup etabında dokuz galibiyet ve 25 puana ulaşan Filenin Sultanları, grup etabını dördüncü sırada tamamladı. Millilerimiz 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Makau şehrinde gerçekleşecek Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde sahaya çıkacak. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi, grup etabını beşinci sırada tamamlayan takım olacak.