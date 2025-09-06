Haberler

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu
Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Brezilya'yı mağlup eden İtalya ile karşılaşacak.

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi belli oldu.

ALTIN SETTE KAZANAN İTALYA

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın yarı final maçında Brezilya ile İtalya karşı karşıya geldi. İtalya, Brezilya'yı 3-2 yendi ve finale yükseldi.

SULTANLARIN RAKİBİ BELLİ

Bu sonuçla birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları final maçını 7 Eylül Pazar günü TSİ 15:30'da oynanacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Böyle milli takım ancak utanç kaynağımız olur olmaz olsunlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWingchun07 null:

ne diyon sen iyi misin

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
