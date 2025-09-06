Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Brezilya'yı mağlup eden İtalya ile karşılaşacak.
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi belli oldu.
ALTIN SETTE KAZANAN İTALYA
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın yarı final maçında Brezilya ile İtalya karşı karşıya geldi. İtalya, Brezilya'yı 3-2 yendi ve finale yükseldi.
SULTANLARIN RAKİBİ BELLİ
Bu sonuçla birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları final maçını 7 Eylül Pazar günü TSİ 15:30'da oynanacak.