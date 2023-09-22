Filenin Sultanları'nın '2 Kupa 1 Şampiyon' yazılı bayrağı Boğaz'daki köprülere asıldı

İSTANBUL, Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya 1 numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.