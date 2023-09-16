Filenin Sultanları'ndan üst üste 16'ncı galibiyet

9 blok, 6 ace ve orta oyuncuların katkısı rakiplerin direncini kırıyor

İSTANBUL, - Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu, dünya 1 numarası Filenin Sultanları hız kesmiyor. Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğunda üst üste galibiyetler alan Filenin Sultanları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'ne Porto Riko karşısında galibiyet ile başladı.

Üst üste 16'ncı galibiyetini alan ve 'rüya takım' haline gelen Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt en iyi smaçör, Zehra Güneş en iyi orta oyuncu, Cansu Özbay en iyi pasör, Vargas en iyi pasör çaprazı, Gizem Örge ise Avrupa Şampiyonası'nın en iyi liberosu olarak seçilmişti.

ORTA OYUNCULARDAN 17 SAYI, TAKIM HALİNDE 9 BLOK, EBRAR'DAN 6 ACE

B Grubu'nda mücadele eden dünya 1 numarası Filenin Sultanları, ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 (25-19, 25-16, 25-14) mağlup ederken takım halinde toplam 9 blok yapıldı. Zehra Güneş 4 blok ile maça damga vurdu. Ebrar Karakurt 2, Vargas, İlkin Aydın ve Elif Şahin birer blok ile destek verdi. Öte yandan orta oyuncularımız Zehra Güneş 9 sayı kaydederken kaptan Eda Erdem 8 sayı ile katkı yaptı. Ebrar Karakurt 16 sayıyla takımımızın en skorer ismi olurken, Melissa Vargas'tan da 15 sayı geldi. Ebrar ayrıca maçın 2'nci setinde 6 ace birden yaparak ay-yıldızlı ekibin maçı domine etmesinde etkili oldu.