Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında galip - Haberler

SALON: Ankara

HAKEMLER: Collados Fabrice, Sokol Katarzyna

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında son Avrupa Şampiyonu İtalya ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ay yıldızlı ekip, hücumda pasör çaprazlarının sayılarıyla 12-7'lik üstünlükle molaya girdi. Setin devamında tempoyu düşürmeyen ay yıldızlılar, ilk seti 25-20 kazandı.

Filenin Sultanları ikinci sette, savunmada önemli performanslar sergiledi. Hücumda rakibini durdurmayı başaran ay-yıldızlılar, üst üste sayılarla skoru 22-17'ye getirdi. Setin sonunda da hata yapmayan Filenin Sultanları, 25-19 skorla ikinci seti de alarak skoru 2-0'a getirdi.

BAKAN KASAPOĞLU, FİLENİN SULTANLARINI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Filenin Sultanlarını yalnız bırakmadı. Ankara Spor Salonu'nda karşılaşmayı takip eden Bakan Kasapoğlu, milli takıma destek verdi.