Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde finalde
SALON: East Asian Games DomeHAKEMLER: Francisco Denny Leassi Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Jae-Hyo Choi (Kore)ÇİN: Tang, Y.Y. Wang, Gong, Zhuang, Wang, Xie, M.J. Wang (L) (Diao, Yang, C.X.
SALON: East Asian Games Dome
HAKEMLER: Francisco Denny Leassi Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Jae-Hyo Choi (Kore)
ÇİN: Tang, Y.Y. Wang, Gong, Zhuang, Wang, Xie, M.J. Wang (L) (Diao, Yang, C.X. Li, Ni, Dong)
TÜRKİYE: Zehra, Vargas, Hande, Sinead-Jack, Elif, İlkin, Gizem (L) (Eylül, Saliha, Yaprak)
SETLER: 21-25, 15-25, 20-25
SÜRE: 77 dakika
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makao şehrinde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Filenin Sultanları, finalde 26 Temmuz Pazar günü TSİ 14.30'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.