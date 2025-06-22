Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini Brezilya'dan aldı

Voleybol Milletler Ligi'nin 8. maçında Türkiye ve Brezilya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Filenin Sultanları, 3-1'lik skorla kaybetti.

SULTANLAR İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI

Bu sonuçla birlikte Milletler Ligi'nde daha önce oynadığı 7 maçını da kazanma başarısı gösteren Filenin Sultanları, ilk yenilgisini Brezilya'ya karşı yaşadı.

SEYİRCİ REKORU KIRILDI

Öte yandan Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye-Brezilya karşılaşmasında 17 bin 34 seyircinin tribünde yer aldığını ve Milletler Ligi'nde seyirci rekoru kırıldığını açıkladı.