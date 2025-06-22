Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini Brezilya'dan aldı

Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini Brezilya'dan aldı
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Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini Brezilya'dan aldı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi İstanbul etabının son maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları, oynadığı sekizinci maçta ilk kez kaybetti.

Voleybol Milletler Ligi'nin 8. maçında Türkiye ve Brezilya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Filenin Sultanları, 3-1'lik skorla kaybetti.

SULTANLAR İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI

Bu sonuçla birlikte Milletler Ligi'nde daha önce oynadığı 7 maçını da kazanma başarısı gösteren Filenin Sultanları, ilk yenilgisini Brezilya'ya karşı yaşadı.

SEYİRCİ REKORU KIRILDI

Öte yandan Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye-Brezilya karşılaşmasında 17 bin 34 seyircinin tribünde yer aldığını ve Milletler Ligi'nde seyirci rekoru kırıldığını açıkladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİsmail Yılmaz:

İlk defa güçlü rakip geldi sonuç ortada çıkardığı takim berbatti

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Haber YorumlarıKral Cıplak:

antrenmanı sosyal medyada yapınca sonuç böyle olur

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