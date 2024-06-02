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Filenin Sultanları, Güney Kore'yi 3-0 yendi

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ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki üçüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti. Böylelikle "Filenin Sultanları", organizasyonda 5. galibiyetini elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki üçüncü maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi.

ORGANİZASYONDA 5. GALİBİYETLERİ

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Güney Kore'yi rahat bir oyunla 3-0 yenen dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", organizasyonda 5. galibiyetini elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın TSİ 23.00'te ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Filenin Sultanları Güney Kore Teksas Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Alkurt:

Türk Milletine gurur verdiniz, teşekkürler

2
0
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Raşid Polat:

Helalllll şimdi business'i hakettiniz :)

1
0
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Zebra 21:

Tek gururumuz

1
0
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