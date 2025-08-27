Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda Üçte Üç Yaptı

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda Üçte Üç Yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'daki FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak lider tamamladı. Kanada'yı 3-0 yenen Türkiye, son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak.

SALON: Nakhon Ratchasima

HAKEMLER: Sonja Simonovska (Karadağ), Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cum.)

TÜRKİYE: Ebrar, Zehra, Vargas, Yaprak, Eda, Cansu, Gizem (L) (Hande, Aslı, Elif, İlkin, Eylül)

KANADA: Pelland, Mitrovic, Thokbuom, Howe, Guezen, Maglio, Jost (L) (Andrews, Fayad, Baker, Savard, Borowsk, Murmann)

SETLER: 25-21, 27-25, 25-13

SÜRE: 90 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak lider tamamladı.

Son 16 turunu daha önce garantileyen ay-yıldızlılar, E Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları, son 16 turunda ise 1 Eylül Pazartesi günü Bangkok'ta D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak. Müsabakanın saati FIVB tarafından daha sonra açıklanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
