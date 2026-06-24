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Filenin Efeleri Çin'i mağlup etti

Filenin Efeleri Çin'i mağlup etti
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. hafta açılış maçında Çin'i 3-0 yenerek galibiyet elde etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasında Çin'i 3-0 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. haftanın açılış maçında Çin ile PreZero Arena'da karşılaştı. Filenin Efeleri sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Salon: PreZero Arena

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Ricardo Ferreira (Portekiz)

Çin: Wu, B. Wang, Peng, Jiang, L. Li, Hu, Qu (L) (Wen, Z.H. Wang, Y.Z. Li, H.B. Wang, Yang, Xue, Yu)

Türkiye: Ahmet, Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Kaan, Hilmi, Mert, Samet)

Setler 16-25, 19-25, 21-25

Süre: 73 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kalan maçları şu şekilde:

25 Haziran Perşembe

TSİ 21.00 Polonya-Türkiye

27 Haziran Cumartesi

TSİ 21.30 Türkiye-Arjantin

28 Haziran Pazar

TSİ 17.30 Belçika-Türkiye - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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