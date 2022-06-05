Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde 3'te 3 yaptı - Haberler

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Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde 3'te 3 yaptı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde 3'te 3 yaptı

SALON: Hayri Gür HAKEMLER: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Saadettin Deneri (Türkiye)TÜRKİYE: Arslan, Efe, Bedirhan, Adis, Yiğit, Emre, Volkan (L), (Faik Samed, Mirza, Yasin)PORTEKİZ: Cveticanin, da Silva, Martins, Sinfronio, Ferreira, Marques, Casas (L) (Cunha, Santos, Alexandre...

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Saadettin Deneri (Türkiye)

TÜRKİYE: Arslan, Efe, Bedirhan, Adis, Yiğit, Emre, Volkan (L), (Faik Samed, Mirza, Yasin)

PORTEKİZ: Cveticanin, da Silva, Martins, Sinfronio, Ferreira, Marques, Casas (L) (Cunha, Santos, Alexandre Ferreira, Tavares)

SETLER: 25-22, 25-15, 25-18

SÜRE: 76 dakika (27' 25' 24')

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu üçüncü maçında Portekiz'i 3-0 yenerek turnuvada 3'te 3 yaptı. Millilerde Adis 14 sayıyla en skorer isim olurken ona Yiğit 11, Bedirhan 9, Efe 6, Emre 4, Mirza 3, Arslan 2 sayıyla eşlik etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki 4'üncü maçında 11 Haziran Pazartesi günü Slovakya ile mücadele edecek.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor

Emre Volkan Türkiye Romanya Spor Haberler

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