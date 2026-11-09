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FIFPRO 2026'nın en iyi 11'ini 19 bin 806 futbolcunun oylarıyla açıkladı

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FIFPRO, 73 ülkeden 19 bin 806 futbolcunun oylarıyla belirlenen 2026 yılının en iyi 11'ini açıkladı. En iyi 11'de LaLiga'dan 5, Ligue 1'den 3, Premier Lig'den 2 ve MLS'ten 1 futbolcu yer aldı.

ULUSLARARASI Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO) tarafından oyuncuların oylarıyla belirlenen 2026 yılının en iyi 11'i açıklandı.

Dünya genelinde 73 ülkeden 19 bin 806 futbolcunun katıldığı oylamada, 4 Ağustos 2025 ile 19 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki performanslar değerlendirildi. Yılın en iyi 11'inde İspanya LaLiga'dan 5, Fransa Ligue 1'den 3, İngiltere Premier Lig'den 2 ve ABD Major League Soccer'dan (MLS) 1 futbolcu yer aldı.

Yılın en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci: David Raya

Defans: Achraf Hakimi, Pau Cubarsi, Nuno Mendes

Orta Saha: Vitinha, Rodri, Jude Bellingham

Forvet: Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Erling Haaland

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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