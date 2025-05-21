FIFA resmen açıkladı! 32 takıma özel transfer dönemi
FIFA, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 kulübe ek bir transfer dönemi açıldığını açıkladı.
FIFA, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 kulübe ek bir transfer dönemi açıldığını duyurdu.
1-10 HAZİRAN ARASINDA İMZA ATTIRABİLECEKLER
FIFA'dan yapılan açıklamada, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan kulüplere 1-10 Haziran tarihlerinde sözleşme imzalayabilmeleri için istisnai bir transfer penceresinin açıldığı belirtildi. Her sene 7 takımın dahil olduğu FIFA Kulüpler Dünya Kupası, format değişikliğinin ardından 4 yılda bir 32 ekibin katılımıyla düzenlenecek. ABD'nin ev sahipliği yapacağı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde yeni formatıyla görücüye çıkacak.
İşte mücadele edecek takımlar ve gruplar;
A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)
B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)
C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)
D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Leon (Meksika)
E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)
F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)
G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)
H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)