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FIFA, Pendikspor'a üç dönem transfer yasağı getirdi

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FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'a üç dönem transfer yasağı getirdiğini duyurdu. Geçen sezon Süper Lig'de 37 puanla 17. sırada yer alarak 1. Lig'e düşen Pendikspor, FIFA'dan gelen bu kararla sarsıldı.

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği Süper Lig'i 37 puanla 17. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen İstanbul temsilcisi Pendikspor, FIFA'dan gelen şok bir cezayla sarsıldı.

3 DÖNEM YASAK GELDİ

12 haftası geride kalan 1. Lig'de 17 puanla 13. sırada bulunan Pendikspor'a tam üç dönem transfer yasağı getirldi. FIFA cezayı resmen açıkladı. Öte yandan Ataşehir Belediye Kadın Futbol Takımı'na da üç dönem transfer yasağı getirildi.

FIFA, Pendikspor'a üç dönem transfer yasağı getirdi
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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