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FIFA, ofsayt kuralını değiştiriyor

FIFA, ofsayt kuralını değiştiriyor

Spor Haberleri

FIFA futbol oyun kurallarından en önemli kural olan ofsaytın tanımını değiştiriyor. Öncelikle iki ülkede denenecek oradaki sonuçlara göre diğer ülkelerde de uygulanmaya başlayacak.

FIFA futbol oyun kurallarından en önemli kural olan ofsaytın tanımını değiştiriyor.

TÜM VÜCUD OFSAYT SEBEBİ

Eski kurala göre atak yapan futbolcunun topa değmesi yasak olan uzuvları (eli veya kolu) rakip defans oyuncusunun önünde olduğu zamanlar pasif durumda değerlendirilip ofsayt verilmiyordu.

FIFA'nın yeni ofsayt kuralında sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak. Futbolcunun tüm vücudu defansın önündeyse o zaman ofsayt kararı verilecek.

YENİ KURAL 2 ÜLKEDE DENENECEK

Yeni kural öncelikle İsveç ve İtalya'da uygulanacak. Ardından diğer ülkelerde uygulanmaya başlayacak.

Eyüp Ensar Yeşil
Eyüp Ensar Yeşil
Editör Haberler.com - Spor

Futbol Fifa Spor Haberler

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Yorumlar (1)

vahap bozbag:

Bence ofsayt olması için bütün vücudun geçmesi lazım

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