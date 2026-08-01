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FIFA’nın, FFE planı iptal oldu

FIFA’nın, FFE planı iptal oldu
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Forward Enterprise (FFE) projesinin hayata geçirilmeyeceğini açıkladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Forward Enterprise (FFE) projesinin hayata geçirilmeyeceğini açıkladı.

FIFA'nın, FIFA Forward Enterprise (FFE) projesini gündeme getirmesinin ardından konfederasyonlar bu karar tepkisi gösterirken, UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) da bu planın gerçekleşmesi durumunda FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacaklarını ifade etmişti. FIFA, bu projenin son durumuyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından yapılan açıklamada, FFE projesiyle üye federasyonları ve sporu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ama bunu çoğunluğun desteğiyle yapmayı planladıkları söylerken, projeyle ilgili görüş ayrılıkların ortaya çıktığını ve belirlenen hedefe hizmet etmediğini belirtti.

Infantino, her zaman amaçlarının birleştirmek ve geliştirmek olduğunu vurgulayarak, FFE'nin hayata geçirilmeyeceğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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