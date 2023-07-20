FIFA listeyi güncelledi! İşte Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri
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FIFA'nın internet sitesinde yayınladığı güncel dünya sıralamasına göre Türkiye, 41. basamaktaki yerini korudu.
Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasında yeri değişmedi. A Milli Takım 1484,47 puanla 41. basamakta kaldı. İlk sırada Dünya Kupası'nın son şampiyonu Arjantin var.
ARJANTİN ZİRVEYİ BIRAKMADI
Haziran ayında dünya sıralamasının açıklanmasından bu yana dünyada 62 milli maç oynanırken, Arjantin 1843.73 puanla zirvedeki yerini korudu.
BREZİLYA 3. SIRADA
1843.54 puanla Fransa'nın 2. basamakta yer aldığı dünya sıralamasında Brezilya 1828,27 puanla 3, İngiltere ise 1797,39puanla 4. sırada kendine yer buldu.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
- Arjantin - 1843,73
- Fransa - 1843,54
- Brezilya - 1828,27
- İngiltere - 1797,39
- Belçika - 1788,55
- Hırvatistan - 1742,55
- Hollanda - 1731,23
- İtalya - 1726,58
- Portekiz - 1718,25
- İspanya - 1703,45
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