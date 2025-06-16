FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Gruplar Devam Ediyor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Porto ; Palmeiras ile golsüz berabere kalırken, Botafogo ise Seattle Sounders'i 2-1 mağlup etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup maçları devam ediyor. Turnuvada A ve B Gruplarında birer maç oynandı. TSİ 05.00'te oynanan mücadelede Brezilya ekibi Botafogo, ABD temsilcisi Seattle Sounders ile karşı karşıya geldi. Lumen Field Stadı'nda oynanan mücadelede İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Botafogo oldu. 28'inci dakikada Jair Cunha'la öne geçen Brezilya temsilcisi, ilk yarının bitimine bir dakika kala Igor Jesus'la farkı 2'ye çıkardı. Maçın son bölümüne doğru girilirken 75'inci dakikada Seattle Sounders, Cristian Roldan ile farkı indirse de Botafogo sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Botafogo, B Grubu'nda PSG'nin ardından averajla ikinci sıraya yerleşti.

A Grubu'nda TSİ 01.00'de başlayan maçta ise Portekiz temsilcisi Porto, Brezilya ekibi Palmeiras ile golsüz berabere kaldı.