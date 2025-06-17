FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense ve Borussia Dortmund Berabere Kaldı

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Fluminense ile Borussia Dortmund 0-0 berabere kalırken, maçın oyuncusu John Arias seçildi.

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde(ABD) devam eden 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ilk maçında karşılaşan Fluminense ile Borussia Dortmund 0-0 berabere kaldı.

East Rutherford şehrindeki MetLife Stadı'nda oynanan maçta Özbek hakem Ilgiz Tantashev düdük çaldı.

Fluminense maça; Fábio, S. Xavier, T. Silva, J. Freytes, Rene;, Martinelli, Hércules, Nonato, J. Árias, A. Canobbio, Everaldo ilk 11'i ile çıktı.

Dortmund ise; Kobel, Ryerson, Süle, Anton, Bensebaini, Svensson, Gross, Sabitzer, Brandt, Adeyemi, Guirassy 11'i ile sahaya çıktı.

Grubun iki güçlü takımının mücadelesi golsüz beraberlikle tamamlanırken maçın oyuncusu John Arias seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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