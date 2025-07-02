FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turu tamamlandı. Çeyrek finalist takımlar arasında Avrupa'nın önde gelen ekipleri bulunuyor. Sürpriz sonuçlar ve milli futbolcuların performansları dikkat çekti.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda karşılaşmalar sona erdi. Çeyrek final maçları 4-5 Temmuz'da oynanacak.
ABD'de gerçekleştirilen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda maçlar tamamlandı. Çeyrek finale Avrupa'dan 5, Brezilya'dan 2 ve Suudi Arabistan'dan da 1 takım çıktı. Son 16 turunun en sürpriz sonucunda Al Hilal, Manchester City'i uzatmalarda 4-3 yendi. Fluminense'nin, Inter'i 2-0'lık skorla elemesi de bu turun en dikkat çekici sonuçlar arasındaydı. Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ise Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'yi 4-0 ile geçti.
Milli futbolcuların karşı karşıya geldiği eşleşmede Arda Güler'in ekibi Real Madrid, Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'u 1-0 mağlup etti. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ise Chelsea'ye uzatmalarda 4-1 kaybetti.
Çeyrek final müsabakaları 4 ve 5 Temmuz'da oynanacak.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda alınan sonuçlar ve çeyrek final programı şöyle:
Son 16 turu sonuçları
Palmeiras: 1 - Botafogo: 0
Benfica: 1 - Chelsea: 4
Paris Saint-Germain: 4 - Inter Miami: 0
Flamengo: 2 - Bayern Münih: 4
Inter: 0 - Fluminense: 2
Manchester City: 3 - Al Hilal: 4
Real Madrid: 1 - Juventus: 0
Borussia Dortmund: 2 - Monterrey: 1
Çeyrek final
4 Temmuz Cuma
22.00 Fluminense - Al Hilal
5 Temmuz Cumartesi
04.00 Palmeiras - Chelsea
19.00 PSG - Bayern Münih
23.00 Real Madrid - Borussia Dortmund - İSTANBUL