FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turu tamamlandı. Çeyrek finalist takımlar arasında Avrupa'nın önde gelen ekipleri bulunuyor. Sürpriz sonuçlar ve milli futbolcuların performansları dikkat çekti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda karşılaşmalar sona erdi. Çeyrek final maçları 4-5 Temmuz'da oynanacak.

ABD'de gerçekleştirilen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda maçlar tamamlandı. Çeyrek finale Avrupa'dan 5, Brezilya'dan 2 ve Suudi Arabistan'dan da 1 takım çıktı. Son 16 turunun en sürpriz sonucunda Al Hilal, Manchester City'i uzatmalarda 4-3 yendi. Fluminense'nin, Inter'i 2-0'lık skorla elemesi de bu turun en dikkat çekici sonuçlar arasındaydı. Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ise Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'yi 4-0 ile geçti.

Milli futbolcuların karşı karşıya geldiği eşleşmede Arda Güler'in ekibi Real Madrid, Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'u 1-0 mağlup etti. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ise Chelsea'ye uzatmalarda 4-1 kaybetti.

Çeyrek final müsabakaları 4 ve 5 Temmuz'da oynanacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda alınan sonuçlar ve çeyrek final programı şöyle:

Son 16 turu sonuçları

Palmeiras: 1 - Botafogo: 0

Benfica: 1 - Chelsea: 4

Paris Saint-Germain: 4 - Inter Miami: 0

Flamengo: 2 - Bayern Münih: 4

Inter: 0 - Fluminense: 2

Manchester City: 3 - Al Hilal: 4

Real Madrid: 1 - Juventus: 0

Borussia Dortmund: 2 - Monterrey: 1

Çeyrek final

4 Temmuz Cuma

22.00 Fluminense - Al Hilal

5 Temmuz Cumartesi

04.00 Palmeiras - Chelsea

19.00 PSG - Bayern Münih

23.00 Real Madrid - Borussia Dortmund - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında

Bakan Yumaklı'dan yüreklere su serpen açıklama
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi

Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf sahte çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Foyası ortaya çıktı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

İsyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor

Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var

Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.