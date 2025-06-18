FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda Beraberlik ve Galibiyet

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda Inter, Monterrey ile 1-1 berabere kalırken Mamelodi Sundowns ise Ulsan'ı 1-0 mağlup etti.

ABD'deki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Monterrey-Inter ve Ulsan-Mamelodi Sundowns maçları oynandı.

E Grubu maçında İtalyan temsilcisi Inter karşısında Meksika ekibi Monterrey, 25. dakikada Sergio Ramos'un golüyle 1-0 öne geçerken Inter, 42. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle eşitliği yakaladı ve maç da 1-1 sona erdi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maçta süre almadı.

F Grubu'nda Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ise Güney Kore temsilcisi Ulsan'ı 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 36. dakikada Rayners kaydetti.