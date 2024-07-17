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FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı

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Süper Lig'in FIFA kokartlı hakemi Alper Ulusoy, hakemlik kariyerini noktaladığını duyurdu. Orta hakemlik sonrası VAR hakemliği görevini yürüten Ulusoy, dün itibariyle hakemlikle ilişkisini tamamen kestiğini açıkladı. Ulusoy, hakemlik yaptığı süre boyunca istemeden de olsa üzdüğü herkesten helallik diledi ve arkadaşlarına başarılar diledi.

Orta hakemlik sonrası VAR hakemliği görevini yürüten FIFA kokartlı Alper Ulusoy, hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı.

HELALLİK İSTEDİ

Alper Ulusoy'un açıklamasında, "Dün itibariyle hakemlik ile ilişkimi tamamen kestim. Artık sizlere dışarıdan bir arkadaşınız olarak destek vereceğim. Hakemlik yaptığım süre boyunca istemeden de olsa üzdüğüm kimse varsa hakkını helal etsin, bende yana da helal olsun. Sizlerle çalışmak büyük bir keyifti. Umarım bir birinize sahip çıkarak, başarılarla dolu, gönlünüze göre sezonla geçirirsiniz. Baki'nin dediği gibi; "Avazeyi bu aleme Davud gibi sal / Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş" Hoş bir seda bıraktıysak ne mutlu bize. Kalın sağlıcakla" ifadeleri yer aldı.

FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Alper Ulusoy ulusoy Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Fuat Gençoğlu:

jübilesi tt Arena'da :)

6
3
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Bülent Türkmen:

Fenerliler yasta

0
0
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Yunus Koc:

parayi yaptı

0
0
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Yunus Koc:

parayi yapti

0
0
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