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FIFA, VAR odasında "üstünlük işareti" yapmakla suçlanan hakeme sahip çıktı

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FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya-Curaçao maçında 'Beyazların üstünlüğü' işareti yaptığı iddia edilen hakem Shaun Evans hakkında disiplin ihlali bulunmadığını açıkladı.

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda oynanan Almanya-Curaçao maçı sırasında "Beyazların üstünlüğü" işareti yapmakla suçlanan hakem Shaun Evans'a sahip çıktı.

Almanya'nın 7-1 kazandığı maç yayınında VAR odası ekrana geldiğinde "Beyazların üstünlüğü" (White Power) işareti yaptığı iddiasıyla tartışmalara neden olan Avustralyalı hakem Evans, suçlamaları reddetti.

Evans, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Herhangi bir mesajı, aidiyeti, oyunu veya inancı aktarmak amacıyla kasten bir el hareketi veya sembolü yapmadığımı netleştirmek isterim. Sunabileceğim tek açıklama, bu hareketin istemsiz ve bilinçaltı bir kas seğirmesi olduğudur ve o sırada bunu yaptığımın farkında değildim. Maçın ilerleyen dakikalarında çekilen görüntüler, parmaklarımın arasında bir kalem tutarken bu hareketi birçok kez tekrarladığımı gösterdi." ifadelerini kullandı.

FIFA Disiplin Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise "Komite, video yardımcı hakem Shaun Evans'ın karıştığı meseleyi inceledikten sonra, FIFA Disiplin Talimatı'nın ihlal edildiğine dair hiçbir kanıt bulamadığını onaylar. Disiplin Komitesi ayrıca Sayın Evans'ın açıklamasını da dikkate almıştır." denildi.

2016 yılında profesyonelliğe adım atan Evans, Avustralya'nın en üst liginde 200'den fazla maç yönetti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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