FIFA Hakemi Atilla Karaoğlan, Macaristan - İsveç Maçını Yönetecek

FIFA Hakemi Atilla Karaoğlan, Macaristan - İsveç Maçını Yönetecek
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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, 6 Haziran'da Budapeşte'de gerçekleştirilecek Macaristan ile İsveç arasındaki hazırlık maçında düdük çalacak. Yardımcı hakemler Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral olacakken, VAR koltuğunda Onur Özütoprak yer alacak.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan ile İsveç arasında oynanacak olan hazırlık müsabakasında düdük çalacak.

TFF'den yapılan açıklamada FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'ın Macaristan - İsveç maçını yöneteceği belirtildi. Budapeşte'deki Puskas Arena'da 6 Haziran Cuma günü saat 19.30'da başlayacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Onur Özütoprak oturacak, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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