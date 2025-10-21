FIFA Hakem Mehmet Türkmen, UEFA Gençlik Ligi Müsabakasını Yönetecek

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Polonya'nın Legia Varşova ile İtalya'nın Fiorentina takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.

Polonya'nın Varşova şehrindeki Legia Training Center'da oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Göktuğ Hazar Erel yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Urban olacak. - İSTANBUL