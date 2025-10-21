FIFA Hakem Mehmet Türkmen, UEFA Gençlik Ligi Müsabakasını Yönetecek
FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, yarın Polonya'nın Legia Varşova ile İtalya'nın Fiorentina takımları arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi maçını yönetecek. Müsabaka, Varşova'daki Legia Training Center'da saat 13.00'te başlayacak.
Polonya'nın Varşova şehrindeki Legia Training Center'da oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Göktuğ Hazar Erel yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Urban olacak. - İSTANBUL
