FIFA, Dünya Kupası'nda 26 kişilik milli takım kadrolarını onayladı - Haberler

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FIFA, Dünya Kupası'nda 26 kişilik milli takım kadrolarını onayladı

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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FIFA, Dünya Kupası'nda 26 kişilik milli takım kadrolarını onayladı

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda milli takım kadrolarının 26 kişi olmasını onayladı.

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda milli takım kadrolarının 26 kişi olmasını onayladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Dünya Kupası'nın takvimdeki farklı zamanlaması, koronavirüs salgınının turnuva öncesi ve sırasında yıkıcı etkileri göz önünde bulundurularak milli takımlarda en az 23, en fazla 26 oyuncu olmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Geçen yıl düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımlarda 26, Güney Amerika'daki Copa America ile Afrika Uluslar Kupası'nda da 28 kişilik kadrolara izin verilmişti.

Katar'ın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na fazladan 96 oyuncu gidebilecek.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

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