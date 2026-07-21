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FIFA, Dünya Kupası finali sonrasındaki olaylarla ilgili soruşturma başlattı

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FIFA, İspanya-Arjantin Dünya Kupası finali sonrası yaşanan arbede ve gerginlikle ilgili disiplin soruşturması başlattı. Maç raporları incelendikten sonra Disiplin ve Etik Savcısı atandı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı.

FIFA'nın açıklamasında, "İspanya ile Arjantin arasında oynanan FIFA Dünya Kupası finaline ilişkin ilgili maç raporlarının değerlendirilmesinin ardından ve FIFA Disiplin Kuralları'nın (FKK) 36. maddesi uyarınca, FIFA Disiplin Komitesi, maç sonrası olaylarla ilgili olarak kuralların olası ihlallerini araştırmak üzere bir Disiplin ve Etik Savcısı atamıştır." denildi.

ABD'nin New York kentindeki New York New Jersey Stadı'nda oynanan final maçında İspanya'nın, Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından sahada büyük gerginlik yaşanmış ve arbede çıkmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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